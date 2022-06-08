Мэр Калгари проиграла спор главе Эдмонтона и выполнила его условия

Мэр Калгари (Канада) Джоти Гондек надела свитер «Эдмонтона» на заседание городского совета, сообщает Telegram-канал НХЛ.

Таким образом, глава города выполнила условия проигранного спора с градоначальником Эдмонтона. Суть пари заключалась в том, что члены городского совета в случае поражения своей команды будут обязаны надеть свитер команды-соперника на первом собрании после окончания серии.

Помимо этого, Гондек провела заседание с нарисованной на лице эмблемой «Эдмонтона».

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» во втором раунде плей-офф Западной конференции со счетом 4-1 в серии.