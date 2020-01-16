НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Меня не торопятся подписывать». Овечкин — о новом контракте с «Вашингтоном»

08:43
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с возможным заключением нового контракта с клубом.

Никлас Бэкстрем и&nbsp;Александр Овечкин.«Вашингтон» осыпал деньгами партнера Овечкина. 46 миллионов долларов — за пять лет

— До 1 июля мы не можем вести переговоры, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Я не спешу и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан и владелец Тед Леонсис тоже не торопятся меня подписывать. Как игроку мне хочется остаться в «Вашингтоне», потому что здесь семья и много друзей, хорошие отношения с клубом, с городом. Переезжать я бы не хотел.

Свой действующий контракт на 124 миллиона долларов до окончания сезона-2020/21 форвард подписал 10 января 2008 года.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир