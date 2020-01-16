Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с возможным заключением нового контракта с клубом.

— До 1 июля мы не можем вести переговоры, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Я не спешу и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан и владелец Тед Леонсис тоже не торопятся меня подписывать. Как игроку мне хочется остаться в «Вашингтоне», потому что здесь семья и много друзей, хорошие отношения с клубом, с городом. Переезжать я бы не хотел.

Свой действующий контракт на 124 миллиона долларов до окончания сезона-2020/21 форвард подписал 10 января 2008 года.