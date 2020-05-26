Обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампа-Бэй» Николай Хабибулин поделился мнением о лакросс-голах нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. В текущем сезоне он дважды забивал подобным образом.

— Могу сказать только за себя: меня бы это выбесило, — цитирует Хабиббулина «Российская газета». — Одно дело, если мне так забивает Яромир Ягр, который отыграл с 10-15 лет. Но если ты ветеран, а тебе выходит и забивает новичок да еще таким образом... Лучше мимо ворот потом не проезжай.

— Самый красивый гол, который вы пропустили? Бывает же такое, что голкипер пропускает и аплодирует.

— Помнится, играли как-то с «Миннесотой». Знаете, иногда во время буллитов некоторые игроки раскручиваются на 360 градусов и бросают. А тут игрок той команды то же самое в игре сделал. В игре это значительно сложнее провернуть, чем в буллитах, когда тебя никто не преследует. Я ему, правда, не аплодировал, зато было дикое желание отрубить ему голеностопы.