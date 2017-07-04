Мэлоун подписал двухлетний контракт с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Брэдом Мэлоуном. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года. О сумме контракта с игроком на данный момент неизвестно.

Отметим, что в последний раз форвард играл в НХЛ в сезоне-2015/16, провел 57 матчей за "Каролину" в регулярном чемпионате и записал на свой счет 6 (2+4) очков. Всего в лиге он набрал 30 (13+17) очков в 176 встречах.