Мельничук заменил вратаря «Сан-Хосе» после шести пропущенных шайб и дебютировал в НХЛ

Российский вратарь Алексей Мельничук дебютировал за «Сан-Хосе» 12 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

22-летний россиянин в середине третьего периода заменил вышедшего в старте канадца Мартина Джонса после того, как тот пропустил 6 шайб. Мельничук провел на льду 9 минут и 11 секунд, отразив пять из пяти бросков по своим воротам.

Alexei Melnichuk replaces Martin Jones in goal, making his NHL debut. — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) February 12, 2021

Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» в мае 2020 года. Из-за задержки старта сезона в НХЛ голкипер выступал за нижегородское «Торпедо» в КХЛ до декабря 2020 года, после чего присоединился к «Шаркс».