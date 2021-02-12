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Мельничук заменил вратаря «Сан-Хосе» после шести пропущенных шайб и дебютировал в НХЛ

08:36
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Российский вратарь Алексей Мельничук дебютировал за «Сан-Хосе» 12 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

22-летний россиянин в середине третьего периода заменил вышедшего в старте канадца Мартина Джонса после того, как тот пропустил 6 шайб. Мельничук провел на льду 9 минут и 11 секунд, отразив пять из пяти бросков по своим воротам.

Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» в мае 2020 года. Из-за задержки старта сезона в НХЛ голкипер выступал за нижегородское «Торпедо» в КХЛ до декабря 2020 года, после чего присоединился к «Шаркс».

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