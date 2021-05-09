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Мельничук высказался о первом матче в стартовом составе «Сан-Хосе»

22:12
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Голкипер «Сан-Хосе» Алексей Мельничук дал комментарий после поражения в матче с «Аризоной» (4:5 ОТ). Это первый матч россиянина в стартовом составе «Шаркс».

«Меня еще два дня назад подняли в основную команду, и Евгений Набоков, наш тренер вратарей, сообщил, что я буду играть в субботу. Спал на удивление крепко, утром провел раскатку, днем плотно поел, поспал... Все, как обычно. Что в КХЛ, что в АХЛ, что тут есть определенная рутина, которой ты придерживаешься в день игры.

В первом периоде я немного нервничал, но после этого неудачного гола игра в целом уже пошла. Я много пропустил, но партнеры много забили, и мы чуть-чуть не добились победы. Звучит банально, но овертайм — это лотерея, и нам немножко не повезло.

Благодарен партнерам за то, как они сражались. И мне особенно приятно, что рядом со мной в моем первом полном матче находились Александр Барабанов и Коля Кныжов, с которыми мы вместе играли еще в Санкт-Петербурге. Они здорово выросли за год, проведенный в НХЛ", — цитирует Мельничука русскоязычный сайт НХЛ.

«Аризона» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 54 очками в 56 матчах. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке с 49 очками в 55 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/alexei-melnichuk-poproboval-na-vkus-nhl/c-324524742

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