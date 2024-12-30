Медведев назвал лучших спортсменов России в 2024 году
Председатель правления петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев назвал лучших спортсменов России в 2024 году.
«Лучший спортсмен 2024 года в России? Мирон Лифинцев, Диана Шнайдер и Сергей Бобровский», — сказал Медведев Legalbet.ru
18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он выступал на первом этапе мужской комбинированной эстафеты 4?100 метров, где сборная установила мировой рекорд (3:18,68) в финале.
В 2024 году 20-летняя Шнайдер добилась успеха в турнирах WTA. На Олимпийских играх в Париже она завоевала серебряную медаль в парном разряде с Миррой Андреевой.
36-летний вратарь Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой Пантерс». Этот трофей стал первым для команды и голкипера в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|30.12
|00:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|5 : 3
|30.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|2 : 5
|30.12
|01:00
|
Детройт – Вашингтон
|4 : 2
|30.12
|01:30
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 2
|30.12
|04:00
|
Вегас – Калгари
|3 : 0
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Оттава
|1 : 3
|30.12
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 5
|30.12
|05:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|5 : 4