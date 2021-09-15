Майкл Фута стал советником генерального менеджера «Каролины»
15 сентября 2021, 23:25
Бывший помощник генерального менеджера «Лос-Анджелес» получил работу в «Каролине». Он стал старшим советником генменеджера клуба Дона Уодделла, сообщает журналист Давид Паньотта.
Фута работал в «Кингз» с 2007 года. Он начинал в качестве скаута и постепенно продвигался по карьерной лестнице. Клуб из Калифорнии Фута покинул в 2020 году.
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