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Майкл Фута стал советником генерального менеджера «Каролины»

15 сентября 2021, 23:25
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Бывший помощник генерального менеджера «Лос-Анджелес» получил работу в «Каролине». Он стал старшим советником генменеджера клуба Дона Уодделла, сообщает журналист Давид Паньотта.

Фута работал в «Кингз» с 2007 года. Он начинал в качестве скаута и постепенно продвигался по карьерной лестнице. Клуб из Калифорнии Фута покинул в 2020 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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