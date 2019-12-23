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Майкл Дель Зотто: «Анахайм» выстрелил себе в ногу, каждый гол «Рейнджерс» был необязательным»

10:23
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Защитник «Анахайма» Майкл Дель Зотто подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:5).

— Мы сразу пропустили пару голов и оказались в невыгодной ситуации, — приводит слова Дель Зотто официальный сайт НХЛ. — Если реалистично на это посмотреть, то мы им сами их подарили. Просто выстрелили себе в ногу, потому что каждый гол был необязательным.

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