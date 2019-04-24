Майкл Бэбкок: "По сравнению с серией прошлого года "Торонто" был сильнее"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок прокомментировал поражение в седьмом матче Кубка Стэнли против "Бостона" (1:5). "Медведи" выиграли у "Торонто" шестую серию плей-офф подряд.

– Я считаю, что мы сегодня хорошо играли, у нас многое получалось, – приводит слова Бэбкока русскоязычный сайт НХЛ. – Мы играли так, как планировали. По сравнению с серией прошлого года мы были намного сильнее. Но нам не удалось добиться успеха.

Нам надо справиться с этим состоянием. Мы не можем после серии плей-офф просто сказать, что расходимся по домам. Вот главное. Наша команда стала сильнее. Вы в этом убедились. Но результат такой же. Очень обидно.

В четвертьфинале Кубка Стэнли "Бостон" сыграет с "Коламбусом".

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