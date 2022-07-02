Майк Йео вошел в тренерский штаб «Ванкувера», Джереми Коллитон возглавил фарм-клуб «Кэнакс»

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео стал ассистентом Брюса Будро в «Ванкувере», сообщает сайт клуба.

Специалист в минувшем сезоне работал в «Филадельфии». После отставки Алена Виньо он исполнял обязанности главного тренера.

Команда не вышла в плей-офф, и руководство «Флайерз» не стало продолжать сотрудничество с 48-летним специалистом.

Еще одним помощником Будро стал Трент Калл, ранее руководивший фарм-клубом «Кэнакс» в АХЛ. Его в этой должности заменит бывший главный тренер «Чикаго» Джереми Коллитон.