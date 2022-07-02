Майк Смит может быть помещен в долгосрочный список травмированных

Голкипер «Эдмонтона» Майк Смит может быть помещен в долгосрочный список травмированных, утверждает TSN.

В таком случае зарплата 40-летнего голкипера с кэпхитом в 2,2 миллиона долларов не будет учитываться в платежной ведомости. Отметим, что у Смита остался последний год по действующему контракту.

Генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд уже занят поисками нового голкипера.

В прошедшем сезоне из-за травм Смит провел в регулярном чемпионате только 28 матчей. В плей-офф он сыграл 16 матчей, в которых в среднем пропускал 3,37 шайбы за игру, отражая 91,3 процента бросков.