Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением о форварде команды Евгении Малкине. В матче с «Миннесотой» (7:3) он набрал 3 (1+2) очка.

— У него был определенный драйв с первого дня тренировочного лагеря этого сезона, — приводятся слова Салливана в Twitter Pens Inside Scoop. — Он действительно улучшил свою игру в первой части сезона после травм. Он — важнейшая часть побед, которые мы накопили к этому моменту.