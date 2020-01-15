НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Майк Салливан: «Малкин — важнейшая часть побед «Питтсбурга», которые мы накопили к этому моменту»

08:52
Теги:

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением о форварде команды Евгении Малкине. В матче с «Миннесотой» (7:3) он набрал 3 (1+2) очка.

— У него был определенный драйв с первого дня тренировочного лагеря этого сезона, — приводятся слова Салливана в Twitter Pens Inside Scoop. — Он действительно улучшил свою игру в первой части сезона после травм. Он — важнейшая часть побед, которые мы накопили к этому моменту.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир