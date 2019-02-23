Майк Салливан: "Малкин начинает схватывать свою лучшую игру"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан доволен формой нападающего команды Евгения Малкина. По его словам, россиянин снова прогрессирует.

– Нам очень нравится, как он выглядит в последнее время, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Салливана. – Нам кажется, он начинает схватывать свою лучшую игру. Когда Джино это делает, он превращается в доминирующего игрока. У него есть талант проделывать с шайбой такие фокусы и завершать такие возможности, какие большинство других ребят делать не способны. В этом и заключается его вклад в командный успех. В то же время он один из тех парней, которые играют в хоккей весьма эмоционально.

Мы считаем, что именно в такие моменты, когда он действует с подобной энергией и эмоциями, мы видим лучшего Малкина. Но нам, конечно же, требуется, чтобы он оставался на правильной стороне черты, которую нельзя пересекать. Это тоже чрезвычайно важно, но в целом нам очень нравится тренд, в котором движется его игра.