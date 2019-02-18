Майк Салливан: "Когда Малкин показывает лучший хоккей, остановить его очень сложно"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан - об игре форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (6:4). Россиянин во второй игре подряд сделал дубль.

- Когда Малкин показывает лучший хоккей, остановить его очень сложно, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. - Он приносит огромную пользу. Когда лидеры играют хорошо, это помогает абсолютно всем.

"Питтсбург" набрал 69 очков и вошел в зону плей-офф.

Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Видео

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