Майк Модано: "Оба русских – составляющие успеха "Сент-Луиса"

Обладатель Кубка Стэнли-1999 Майк Модано считает, что россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев являются составляющими успеха "Сент-Луиса" в этом сезоне. "Бостон" ведет в финальной серии Кубка Стэнли у "Блюз" (1-0).

– Оба русских – составляющие успеха "Сент-Луиса", – цитируют "Известия" Модано. – Тарасенко уже не первый год является одним из лидеров команды. Он даже в неудачные для "Блюз" времена отдавал всего себя клубу. А Барбашев добился очень серьезного прогресса в нынешнем сезоне. Оба могут сыграть существенную роль в исходе финала Кубка Стэнли.

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