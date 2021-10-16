Майк Хоффман провел первую тренировку в «Монреале»
17:55
Нападающий «Монреаля» Майк Хоффман провел первую тренировку в канадском клубе, сообщает журналист Джон Лю в Twitter.
В июле 31-летний форвард заключил с «Монреалем» трехлетний контракт. После подписания выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела.
Минувший сезон Хоффман провел в «Сент-Луисе». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (17+19) очков в 52 матчах.
Дополнительная информация:
Читайте также
Американская фигуристка доказала свою невиновность в допинге: она пользовалась «заразной» косметикой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю