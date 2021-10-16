Майк Хоффман провел первую тренировку в «Монреале»

Нападающий «Монреаля» Майк Хоффман провел первую тренировку в канадском клубе, сообщает журналист Джон Лю в Twitter.

В июле 31-летний форвард заключил с «Монреалем» трехлетний контракт. После подписания выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела.

#Habs Hoffman is taking part in morning skate. This is his first practice time with the team. @TSN_Edge pic.twitter.com/Pv1etoSAG3 — John Lu (@JohnLuTSNMtl) October 16, 2021

Минувший сезон Хоффман провел в «Сент-Луисе». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (17+19) очков в 52 матчах.