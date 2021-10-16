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Майк Хоффман провел первую тренировку в «Монреале»

17:55
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Нападающий «Монреаля» Майк Хоффман провел первую тренировку в канадском клубе, сообщает журналист Джон Лю в Twitter.

В июле 31-летний форвард заключил с «Монреалем» трехлетний контракт. После подписания выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела.

Минувший сезон Хоффман провел в «Сент-Луисе». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (17+19) очков в 52 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JohnLuTSNMtl/status/1449381565612625927

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Александр Кравченко все материалы автора
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