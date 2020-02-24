Майк Грин стал игроком «Эдмонтона»
08:48
Защитник «Детройта» Майк Грин был обменян в «Эдмонтон». Взамен «Ред Уингз» получили форварда Кайла Бродзяка и условный драфт-пик. Он может превратиться в пик 4-го раунда драфта-2020 или пик 3-го раунда драфта-2021 в зависимости от определенных условий, сообщает Twitter «Красных крыльев».
34-летний Майк Грин в нынешнем сезоне провел 48 матчей и набрал 11 (3+8) очков. Ради перехода в «Ойлерз» защитник снял запрет на обмены. Его контракт истекает летом. Половину суммы возьмет на себя «Дейтройт».
35-летний Бродзяк в этом сезоне не выходил на лед. Игрок пытается восстановиться после серьезной травмы, но, скорее всего, уже не сможет продолжить профессиональную карьеру. Его контракт также истекает летом 2020 года.
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