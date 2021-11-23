Знаменитый хоккеист Майк Гартнер возглавил выборный комитет Зала славы НХЛ, сообщает журналист Франк Серавалли. Всего в комитет входят 18 человек.

.@HockeyHallFame announces Cammi Granato will join the 18-member Selection Committee starting Jan. 1.



Granato will replace the outgoing John Davidson, who also chaired the committee.

Mike Gartner, a Selection Committee member since 2009, will be elevated to chair. pic.twitter.com/cM4ubHkuU0 — Frank Seravalli (@frank_seravalli) November 23, 2021

Зал хоккейной славы — это список выдающихся хоккеистов, а также различных деятелей, которые сделали что-то значительное для развития хоккея.

Кандидатов в Зал славы предлагают национальные хоккейные федерации, члены совета ИИХФ и специального комитета по выборам в Зал славы. Все участники зала разделены на три номинации — это игроки, судьи и функционеры. Сама церемония введения в Зал славы проходит раз в год.