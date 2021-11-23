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Майк Гартнер возглавил выборный комитет Зала славы НХЛ

19:46
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Знаменитый хоккеист Майк Гартнер возглавил выборный комитет Зала славы НХЛ, сообщает журналист Франк Серавалли. Всего в комитет входят 18 человек.

Зал хоккейной славы — это список выдающихся хоккеистов, а также различных деятелей, которые сделали что-то значительное для развития хоккея.

Кандидатов в Зал славы предлагают национальные хоккейные федерации, члены совета ИИХФ и специального комитета по выборам в Зал славы. Все участники зала разделены на три номинации — это игроки, судьи и функционеры. Сама церемония введения в Зал славы проходит раз в год.

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Иван Шитик все материалы автора
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