Майк Гартнер возглавил выборный комитет Зала славы НХЛ
19:46
Знаменитый хоккеист Майк Гартнер возглавил выборный комитет Зала славы НХЛ, сообщает журналист Франк Серавалли. Всего в комитет входят 18 человек.
Зал хоккейной славы — это список выдающихся хоккеистов, а также различных деятелей, которые сделали что-то значительное для развития хоккея.
Кандидатов в Зал славы предлагают национальные хоккейные федерации, члены совета ИИХФ и специального комитета по выборам в Зал славы. Все участники зала разделены на три номинации — это игроки, судьи и функционеры. Сама церемония введения в Зал славы проходит раз в год.
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