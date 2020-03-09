Майк Гартнер: «Хочу заранее поздравить Овечкина с тем, что он так быстро догоняет меня»

Член Зала хоккейной славы Майк Гартнер признался, что не беспокоится из-за того, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может обойти его в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Но счету россиянина на данный момент 705 шайб, у Гартнера — 708.

— Я хочу заранее поздравить Алекса с тем, что он так быстро догоняет меня на пути к рубежу в 800 голов, — цитирует Гартнера официальный сайт НХЛ. — Думаю, что это случится в этом сезоне. Полагаю, что все так и будет. И это хорошо для него.

В мое время 50 шайб за сезон забрасывали сразу несколько ребят. В эпоху Алекса такие вещи случаются редко. Поэтому это достижение становится еще более значимым. Не уверен, что кто-то мог в это поверить.

Если у него не будет травм, если он продолжит бросать, если состав команды не изменится в худшую сторону, а сейчас он у «Кэпиталз» очень хороший, а значит у него хорошие партнеры, он будет забивать и дальше.

Рекорд Гретцки? У него есть шанс. В этом нет сомнений. У него есть все для этого. Говорят, что игрок сначала много забивает, но потом он сбавляет обороты. Это случится и с Алексом. Но те факторы, о которых я говорил, дают ему реальный шанс.