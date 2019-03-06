Майк Босси: "Овечкин играет фантастически. Очень рад за него"

Бывший форвард "Айлендерс" Майк Босси - об игре российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.
Овечкин может забить более 50 голов за сезон в 8-й раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по 9 таких сезонов. В регулярном чемпионате-2018/19 33-летний форвард в 65 матчах забросил 45 шайб.
- Он играет фантастически, - цитирует Босси официальный сайт НХЛ. - Я видел много игр с его участием, часто смотрю матчи "Кэпиталз". Он работает как часы. Причем он не только забивает, но помог команде завоевать Кубок Стэнли. Это фантастика. Я очень рад за него.
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Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/fifty-goals-pretty-cool-number-to-ovechkin/c-305509236
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