Майер забросил пять шайб в матче с «Лос-Анджелесом». Он стал первым автором пента-трика в истории «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Шаркс» Тимо Майер оформил пента-трик за два периода: 25-летний швейцарец забил три гола в первом периоде и два — во втором.

Майер стал первым автором пента-трика в истории «Сан-Хосе».

На данный момент на счету Майера 45 (20+25) очков в 35 матчах сезона.