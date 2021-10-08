Матвей Петров оформил хет-трик в первом матче в юниорской лиге Онтарио

Форвард «Норт-Бэй Бэттэльон» Матвей Петров оформил хет-трик в матче юниорской лиги Онтарио (OHL) против «Питерборо Пит» (7:4).

18-летний россиянин, который был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под 180-м номером, провел первый матч в OHL. В сентябре хоккеист посетил лагерь Oilers Rookie Camp, а затем вернулся в Норт-Бэй.

Tell «em how many, Matvey!



A 3 goal debut, welcome to the @OHLHockey pic.twitter.com/70nOvbhMZG — North Bay Battalion (@OHLBattalion) October 8, 2021

Петров выступал за «Крылья Советов», набрав 42 (22+20) очка в 58 матчах МХЛ.