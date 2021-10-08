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Матвей Петров оформил хет-трик в первом матче в юниорской лиге Онтарио

09:16
Матвей Петров. Фото ХК "Эдмонтон"
Матвей Петров. Фото ХК &quot;Эдмонтон&quot;
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Форвард «Норт-Бэй Бэттэльон» Матвей Петров оформил хет-трик в матче юниорской лиги Онтарио (OHL) против «Питерборо Пит» (7:4).

18-летний россиянин, который был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под 180-м номером, провел первый матч в OHL. В сентябре хоккеист посетил лагерь Oilers Rookie Camp, а затем вернулся в Норт-Бэй.

Петров выступал за «Крылья Советов», набрав 42 (22+20) очка в 58 матчах МХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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