Мичков забил во втором матче подряд после серии из девяти игр без голов

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в ворота «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ).

Этот гол стал для 20-летнего россиянина вторым в двух последних матчах подряд после серии из девяти игр без голов.

В сезоне-2025/26 у Мичкова 8 (3+5) очков в 15 матчах.