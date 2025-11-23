Мичков забил пятый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

20-летний форвард на 13-й минуте сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 у Мичкова 10 (5+5) очков в 20 матчах.