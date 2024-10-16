Матвей Мичков забил первый гол в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил первый гол в НХЛ.

Форвард реализовал большинство на пятой минуте первого периода матча регулярного чемпионата против «Эдмонтона».

Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ-2023. Сезон-2024/25 стал дебютным для 19-летнего россиянина в лиге, он проводит третий матч за «Флайерз».

Теперь у Мичкова 2 (1+1) очка в 3 матчах за «Филадельфию».