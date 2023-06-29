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Сегодня, 09:17

Мичков: «Мой папа был бы очень горд за меня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Матвей Мичков, который был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером драфта НХЛ, отметил вклад своего отца в его карьеру.

В начале апреля стало известно о гибели отца хоккеиста Андрея Мичкова. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.

«Моя самая большая благодарность, очевидно, моей семье, моей маме, моему отцу, моему брату. Моя жизнь такая, какая она есть благодаря им. Мой отец был бы очень горд и счастлив за меня и за всю работу, которую мы проделали вместе. Горжусь тем, где я сейчас нахожусь. С юных лет мой папа много работал над моей игрой. Он научил меня различным способам маскировки моего броска, и большая заслуга в том, что я сегодня здесь на сцене, принадлежит моему покойному отцу. Все знают, что я ненавижу проигрывать. Я собираюсь сделать все, что в моих силах. Я буду работать так усердно, как должен. И прямо сейчас для меня важно завершить цель, которую поставил передо мной мой отец — выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Мичкова Sportsnet.

В первом раунде драфта НХЛ среди россиян также выбрали защитника Дмитрия Симашева («Аризона», 6-й номер), нападающего «Локомотива» Даниила Бута («Аризона» под 12-м номером) и защитника «Авангарда» Михаила Гулева («Колорадо» под 31-м номером).

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
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