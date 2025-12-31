У Мичкова 50 голевых пасов в 118 матчах НХЛ — это максимум с 1998-го среди новичков «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал 50 результативных передач в 118 матчах за «Флайерз».

Форвард отметился 2 (0+2) очками в матче с «Ванкувером» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин достиг отметки в 50 голевых передач быстрее всех новичков в истории клуба, начиная с 1998 года. Меньше матчей на это ушло лишь у Янне Ниинимаа (101 игра в сезонах-1996/97 и 1997/98).

В сезоне-2025/26 Мичков набрал 22 (9+13) очков в 38 матчах.