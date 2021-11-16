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Матвей Мичков рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина

10:30
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий СКА Матвей Мичков, который на прошлой неделе дебютировал в 16 лет за сборную России и забил первый гол за национальную команду, рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина.

Ранее 36-летний российский форвард «Вашингтона» поддержал юниора перед матчами Евротура.

— Вы записали ответное видеопослание Александру Овечкину?

— Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть.

— Вы-то сами поддержали Овечкина?

— Видео пока что ему не отправил, — сказал Мичков «СЭ».

Полностью интервью с Матвеем Мичковым читайте на сайте «СЭ»

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