Матвей Мичков рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина

Нападающий СКА Матвей Мичков, который на прошлой неделе дебютировал в 16 лет за сборную России и забил первый гол за национальную команду, рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина.

Ранее 36-летний российский форвард «Вашингтона» поддержал юниора перед матчами Евротура.

— Вы записали ответное видеопослание Александру Овечкину?

— Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть.

— Вы-то сами поддержали Овечкина?

— Видео пока что ему не отправил, — сказал Мичков «СЭ».

Полностью интервью с Матвеем Мичковым читайте на сайте «СЭ»