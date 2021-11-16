Матвей Мичков рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина
10:30
Нападающий СКА Матвей Мичков, который на прошлой неделе дебютировал в 16 лет за сборную России и забил первый гол за национальную команду, рассказал о видеопоздравлении от Александра Овечкина.
Ранее 36-летний российский форвард «Вашингтона» поддержал юниора перед матчами Евротура.
— Вы записали ответное видеопослание Александру Овечкину?
— Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть.
— Вы-то сами поддержали Овечкина?
— Видео пока что ему не отправил, — сказал Мичков «СЭ».
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