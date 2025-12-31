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Мичков признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Филадельфия»

Руслан Минаев

НХЛ объявила лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Филадельфия» (3:6).

Первой звездой признан вратарь «Флайерз» Даниэль Владар, который отразил 32 из 35 бросков.

Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. Россиянин сделал две результативные передачи.

Третьей звездой матча признан нападающий «Кэнакс» Дрю О'Коннор — автор гола и результативной передачи.

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Матвей Мичков
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Филадельфия 12 3 9 9
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 10 7 3 14
4 Флорида 10 5 5 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Монреаль 9 4 5 10
7 Баффало 10 4 6 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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22.10 02:30 Оттава – Флорида 5 : 1
22.10 02:30 Баффало – Филадельфия 1 : 3
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