Мичков признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Филадельфия»
НХЛ объявила лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Филадельфия» (3:6).
Первой звездой признан вратарь «Флайерз» Даниэль Владар, который отразил 32 из 35 бросков.
Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. Россиянин сделал две результативные передачи.
Третьей звездой матча признан нападающий «Кэнакс» Дрю О'Коннор — автор гола и результативной передачи.
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|5
|4
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|4
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|9
|5
|4
|10
|5
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|9
|5
|4
|10
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|3
|9
|9
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|14
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|9
|5
|4
|11
|4
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|10
|5
|5
|11
|5
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|9
|4
|5
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|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
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|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
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|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
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27.10
|22.10
|02:30
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|22.10
|02:30
|Баффало – Филадельфия
|1 : 3
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