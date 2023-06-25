Матвей Мичков прилетел в Нью-Йорк перед драфтом НХЛ

Российский нападающий Матвей Мичков прилетел в Нью-Йорк.

18-летний форвард опубликовал фото из США в социальных сетях. С 28 по 29 июня состоится драфт НХЛ-2023. Ранее TSN включил россиянина в топ-5 игроков предстоящего драфта.

По ходу сезона-2022/23 Мичков на правах аренды перешел в «Сочи». Он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ.