Матвей Мичков: «Кучеров пока ничего не писал: возможно, он даже не знает, что я побил его рекорды»

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков прокомментировал рекорды, установленные им по ходу регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В своем дебютном сезоне в МХЛ Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром в возрасте до 17 лет, обойдя в обоих рейтингах Никиту Кучерова, чьи рекорды держались с сезона-2009/10.

Также Мичков стал лучшим снайпером сезона МХЛ, оказавшись самым молодым победителем этого рейтинга в истории.

«Я самый молодой лучший снайпер сезона в истории МХЛ? Я просто выходил играть, а на льду все в равных условиях вне зависимости от возраста, — отметил Мичков. — До последнего дня регулярки меня могли обойти в этом топе — Александру Кисакову нужно было забросить всего три шайбы. Заключительный матч «Динамо» в этом сезоне я не видел: сначала хотел посмотреть, но решил забыть обо всем, абстрагироваться от ситуации и просто ждать результатов. В итоге увидел счет — 9:1, но Кисаков не забил.

Лучший бомбардир МХЛ до 17 лет? Я даже не знал, что существует такой рекорд. После игры агент скинул мне статью об этом, поздравил меня. Этот рекорд, как любой другой, доставил мне самые положительные эмоции — такое не может надоесть! Говорят, что аппетит приходит во время еды — с рекордами то же самое.

Сложно сказать, похож ли я на Кучерова — я об этом не думаю. Он мне пока ничего не писал: возможно, он даже не знает, что я побил его рекорды, у него же идет сезон. Конечно, было бы интересно с ним пообщаться".