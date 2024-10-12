Матвей Мичков дебютировал в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков дебютировал в НХЛ.

12 октября «Флайерз» на выезде встречаются с «Ванкувером» в своем первом матче в стартовавшем регулярном чемпионате НХЛ. 19-летний россиянин принимает участие в игре. Он попал в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны.

Мичков перешел в «Филадельфию» этим летом из СКА. В 2023 году команда выбрала его под 7-м номером драфта НХЛ.