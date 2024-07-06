Матвей Гридин подписал контракт новичка с «Калгари»

Российский нападающий Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари», сообщает пресс-служба «Флэймз».

Двустороннее соглашение рассчитано на три года с кэпхитом 975 тысяч долларов. В этом году 18-летнего россиянина выбрали под 28-м номером драфта НХЛ.

В прошедшем сезоне Гридин выступал за «Маскегон Ламберджекс» и стал лучшим бомбардиром Главной юниорской лиги США. Нападающий набрал 84 (39+45) очка в 47 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (1+4) очков в 4 играх.