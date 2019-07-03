Матс Цуккарелло: "Находясь в статусе свободного агента, чувствовал себя главным человеком на планете"

Нападающий Матс Цуккарелло, подписавший пятилетний контракт с "Миннесотой" с годовой зарплатой в 6 миллионов долларов, заявил, что ему очень понравилось находиться в статусе свободного агента.

- Со мной связывалось так много команд. В такие моменты я ощущал себя главным человеком на планете, лучшим игроком мира. Каждый раз, когда принимаешь участие в переговорах, думаешь: "Да, я чертовски хорош!", - цитирует 31-летнего форварда официальный Twitter НХЛ.

Цуккарелло перешел из "Рейнджерс" в "Даллас" по ходу минувшего сезона. Всего он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) очков, в плей-офф на его счету 11 (4+7) очков. Всего в НХЛ – 511 игр и 355 (114+241) набранных баллов.