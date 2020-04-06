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Матчи плей-офф НХЛ могут пройти в Северной Дакоте

08:57
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Руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает возможность проведения матчей плей-офф сезона-2019/202 в одном месте. В качестве места проведения называется штат Северная Дакота, сообщает Sportsnet.

Ранее появлялась информация, что матчи могут пройти в Вегасе.

Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда игры возобновятся и в каком формате будет доигран чемпионат.

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