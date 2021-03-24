Матчи «Монреаля» отложены до 28 марта из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что ближайшие матчи «Монреаля» перенесены. Команда не будет играть, как минимум, до 28 марта из-за того, что два игрока попали под протокол Covid-19.

«Из-за того, что два игрока «Канадиенс» участвуют в протоколах НХЛ по COVID-19, матчи команды отложены до воскресенья, 28 марта. Ожидается, что в ближайшие дни будут получены результаты тестов. Клуб сможет вновь открыть свои помещения для тренировок в понедельник, 29 марта. Решение было принято медицинскими группами лиги, профсоюза игроков и клуба.

Клуб будет следовать всем рекомендованным руководящим принципам, направленным на защиту здоровья и безопасности своих игроков, персонала и общества в целом, установленным НХЛ, местными, провинциальными и национальными агентствами", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, на этой неделе «Монреаль» должен был сыграть против «Эдмонтона» (25 и 27 марта), а также против «Оттавы» (29 марта).