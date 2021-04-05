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Матчи Кубка Стэнли могут снова пройти в «пузыре»

10:54

НХЛ рассмотрит вариант проведения матчей Кубка Стэнли этого сезона в условиях «пузыря». Об этом сообщил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, что недавно произошла массовая вспышка коронавируса в «Ванкувере», где заразилось более 20 человек. Ранее подобные вспышки были и в других клубах НХЛ. По словам Фридмана, решение будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки.

«Конечно, это не то, чего все хотят. Однако этот вариант будут обсуждать. Все зависит от эпидемиологической обстановки в мире на тот момент. Конечно, «пузырь» — это не лучший вариант, но его придется рассматривать, — отметил Фридман в эфире программы Hockey Night In Canada.

Напомним, что розыгрыш Кубка Стэнли-2020 также проводился в условиях «пузыря» в Торонто и Эдмонтоне.

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