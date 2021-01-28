Матч «Вегас» — «Сент-Луис» может быть отменен
21:07
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Сент-Луисом» может быть отменен. В «Голден Найтс» выявлены несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.
Журналист Бен Готс отметил, что представителей СМИ не сразу пустили на тренировку команды. Причем игроки еще не вышли на лед.
Пока НХЛ не выступала с заявлением по этому поводу.
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