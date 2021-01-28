Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Сент-Луисом» может быть отменен. В «Голден Найтс» выявлены несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Журналист Бен Готс отметил, что представителей СМИ не сразу пустили на тренировку команды. Причем игроки еще не вышли на лед.

Пока НХЛ не выступала с заявлением по этому поводу.