Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией» перенесен согласно протоколу COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

В воскресенье в ковид-список НХЛ был включен защитник «Флайерз» Трэвис Занхайм. Это произошло перед воскресной встречей с «Вашингтоном» (7:4). Медицинские эксперты из НХЛ и профсоюза игроков НХЛ потребовали, чтобы все игроки, тренеры и персонал команды перед игрой сдали тест на коронавирус. Все результаты оказались негативными, поэтому матч было разрешено провести.

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее. В текущем сезоне НХЛ перенесла уже 32 игры. Матч должен был состояться 10 февраля и начаться в 03.00 по московскому времени.