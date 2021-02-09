Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» может быть перенесен, сообщает в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрэгер.

One additional positive test late last night. https://t.co/gfMfBZ6PD5 — Darren Dreger (@DarrenDreger) February 9, 2021

В этот же день он сообщал о двух положительных тестах на COVID-19 в составе гостей. В частности, коронавирус выявлен у защитника Трэвиса Санхайма.

Матч должен состояться 10 февраля и начаться в 03.00 по московскому времени.