Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» могут перенести из-за коронавируса
19:44
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» может быть перенесен, сообщает в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрэгер.
One additional positive test late last night. https://t.co/gfMfBZ6PD5— Darren Dreger (@DarrenDreger) February 9, 2021
В этот же день он сообщал о двух положительных тестах на COVID-19 в составе гостей. В частности, коронавирус выявлен у защитника Трэвиса Санхайма.
Матч должен состояться 10 февраля и начаться в 03.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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