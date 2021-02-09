НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» могут перенести из-за коронавируса

19:44
Теги:

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» может быть перенесен, сообщает в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрэгер.

В этот же день он сообщал о двух положительных тестах на COVID-19 в составе гостей. В частности, коронавирус выявлен у защитника Трэвиса Санхайма.

Матч должен состояться 10 февраля и начаться в 03.00 по московскому времени.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир