Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что двое игроков «Ванкувера» и член тренерского штаба были добавлены в список протокола Covid-19. В связи с этим, игра «Кэнакс» против «Калгари» была отложена. Матч должен был состояться сегодня и начаться в 5.30 по московскому времени.

Решение о переносе матча было принято медицинской группой лиги, НХЛПА и клубами. Завтра НХЛ представит дополнительную информацию.