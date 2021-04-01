Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Матч «Ванкувер» — «Калгари» перенесен из-за коронавируса

04:55
Теги:

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что двое игроков «Ванкувера» и член тренерского штаба были добавлены в список протокола Covid-19. В связи с этим, игра «Кэнакс» против «Калгари» была отложена. Матч должен был состояться сегодня и начаться в 5.30 по московскому времени.

Решение о переносе матча было принято медицинской группой лиги, НХЛПА и клубами. Завтра НХЛ представит дополнительную информацию.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...