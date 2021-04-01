Матч «Ванкувер» — «Калгари» перенесен из-за коронавируса
04:55
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что двое игроков «Ванкувера» и член тренерского штаба были добавлены в список протокола Covid-19. В связи с этим, игра «Кэнакс» против «Калгари» была отложена. Матч должен был состояться сегодня и начаться в 5.30 по московскому времени.
Решение о переносе матча было принято медицинской группой лиги, НХЛПА и клубами. Завтра НХЛ представит дополнительную информацию.
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