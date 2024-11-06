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Сегодня, 06:31

Матч «Сент-Луис» — «Тампа» был прерван из-за травмы Холлоуэя

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Нападающий «Сент-Луиса» Диллан Холлоуэй получил удар шайбой в шею, после чего матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» был приостановлен.

Хоккеиста госпитализировали. По данным пресс-службы «Сент-Луиса», на данный момент игрок находится в стабильном состоянии и скоро пройдет профилактическое сканирование.

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Атлантический дивизион И В П О
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4 Бостон 14 6 8 13
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7 Баффало 13 5 8 11
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 11 8 3 18
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7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
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Торонто – Бостон
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Каролина – Филадельфия
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6.11 03:00
Баффало – Оттава
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Айлендерс – Питтсбург
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