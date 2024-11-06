Матч «Сент-Луис» — «Тампа» был прерван из-за травмы Холлоуэя

Нападающий «Сент-Луиса» Диллан Холлоуэй получил удар шайбой в шею, после чего матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» был приостановлен.

Хоккеиста госпитализировали. По данным пресс-службы «Сент-Луиса», на данный момент игрок находится в стабильном состоянии и скоро пройдет профилактическое сканирование.