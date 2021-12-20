Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» перенесен

22:02
Теги:

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Нью-Джерси» перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.

Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, запланированные на 20-23 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное