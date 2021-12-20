Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» перенесен
22:02
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Нью-Джерси» перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба лиги.
Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.
Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, запланированные на 20-23 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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