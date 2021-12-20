Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Нью-Джерси» перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.

Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, запланированные на 20-23 декабря.