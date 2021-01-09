Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщается на официальном сайте НХЛ.

К такому решению руководство клуба пришло из-за большого роста числа зараженных коронавирусом. Болельщики не смогут посещать матчи минимум до 5 февраля.

Ранее клуб планировал допустить к своим играм ограниченное количество фанатов (примерно 3800).

Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» запланирован на 14 января.