Матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Чикаго» пройдет без зрителей из-за коронавируса
18:34
Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщается на официальном сайте НХЛ.
К такому решению руководство клуба пришло из-за большого роста числа зараженных коронавирусом. Болельщики не смогут посещать матчи минимум до 5 февраля.
Ранее клуб планировал допустить к своим играм ограниченное количество фанатов (примерно 3800).
Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» запланирован на 14 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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