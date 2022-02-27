Матч НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа» вошел в топ-10 в истории по посещаемости

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу в этом матче одержали гости со счетом 3:2.

Эта игра вошла в топ-10 в истории хоккея по посещаемости. Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» на арене команды НФЛ «Теннеси Тайтенс» в Нэшвилле. Игру посетили 68 619 зрителей.

Эта встреча обошла предыдущий показатель на 508 зрителей в матче Зимней классики НХЛ в 2011 году, тогда «Питтсбург» играл с «Вашингтоном».