Матч НХЛ между «Оттавой» и «Детройтом» перенесен из-за ожидающегося сильного снегопада

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой» и «Детройтом» был перенесен из-за прогноза о сильном снегопаде.

«К сожалению, придется отменить матч, так как безопасность наших игроков, болельщиков и сотрудников арены является главным приоритетом», — сказано в заявлении коммерческого директора канадского клуба Энтони Леблана.

Игра должна была состояться в столице Канады 24 декабря, теперь ее проведение запланировано на 28 февраля 2023 года.

За «Оттаву» выступают два российских защитника — Никита Зайцев и Артем Зуб.