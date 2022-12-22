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Сегодня, 21:23

Матч НХЛ между «Оттавой» и «Детройтом» перенесен из-за ожидающегося сильного снегопада

Алина Савинова
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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой» и «Детройтом» был перенесен из-за прогноза о сильном снегопаде.

«К сожалению, придется отменить матч, так как безопасность наших игроков, болельщиков и сотрудников арены является главным приоритетом», — сказано в заявлении коммерческого директора канадского клуба Энтони Леблана.

Игра должна была состояться в столице Канады 24 декабря, теперь ее проведение запланировано на 28 февраля 2023 года.

За «Оттаву» выступают два российских защитника — Никита Зайцев и Артем Зуб.

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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НХЛ: «Оттава» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Айлендерс» и другие матчи 22 и 23 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 32 19 13 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 34 9 25 21
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22.12 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 7 : 4
22.12 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 2 : 4
22.12 04:00
Колорадо – Монреаль
 2 : 1 ОТ
22.12 04:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 4
22.12 05:30
Даллас – Эдмонтон
 3 : 6
22.12 06:00
Анахайм – Миннесота
 1 : 4
22.12 06:00
Вегас – Аризона
 5 : 2
22.12 22:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
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