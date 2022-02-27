Матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе посетили 68 619 зрителей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» на арене команды НФЛ «Теннеси Тайтенс» в Нэшвилле. Игру посетили 68 619 зрителей.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом».
После этого матча «Тампа» с 74 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 64 очками — на пятой строчке Запада.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Питтсбург
|54
|32
|22
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|71
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
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|52
|16
|36
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|8
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|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
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|74
|3
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|52
|34
|18
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|Бостон
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|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
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|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|38
|14
|80
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|63
|3
|Вегас
|52
|29
|23
|62
|4
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
Результаты / календарь
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4.03
|27.02
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|1 : 2
|27.02
|03:30
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.02
|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|27.02
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
|27.02
|21:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
|22:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|27.02
|23:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|27.02
|23:59
|
Аризона – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07
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