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Сегодня, 06:46

Матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе посетили 68 619 зрителей

Иван Торопцев
Корреспондент

«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» на арене команды НФЛ «Теннеси Тайтенс» в Нэшвилле. Игру посетили 68 619 зрителей.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом».

После этого матча «Тампа» с 74 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 64 очками — на пятой строчке Запада.

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2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 - : -
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 - : -
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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Калгари

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