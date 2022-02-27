Матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе посетили 68 619 зрителей

«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» на арене команды НФЛ «Теннеси Тайтенс» в Нэшвилле. Игру посетили 68 619 зрителей.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом».

После этого матча «Тампа» с 74 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 64 очками — на пятой строчке Запада.