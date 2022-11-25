Матч между «Нэшвиллом» и «Колорадо» перенесли из-за проблем с канализацией на арене

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Колорадо» перенесен из-за проблем с канализацией на арене, сообщается на официальном сайте лиги.

По данным источника, на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле произошел прорыв водопровода. Дата переноса будет объявлена позднее. Также отмечается, что решение по игре между «Коламбусом» и «Нэшвиллом», запланированной на 27 ноября, будет принято позже.

Матч «Нэшвилл» — «Колорадо» должен был пройти 25 ноября в 22.00 (мск).