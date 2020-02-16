На матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Лос-Анджелес» (1:3) побывали 43 574 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

A sellout crowd of 43,574 are attending the 2020 Navy Federal Credit Union NHL #StadiumSeries, bringing the total attendance at NHL outdoor games to 1,622,081. #NHLStats pic.twitter.com/TJU2AijuDL — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2020

Игра состоялась на «Фэлкон Стэдиум» в «Колорадо Спрингс». Вместимость арены — 46 692.

Общая посещаемость матчей стадионной серии — 1 622 081 зритель. «Кингз» одержали победу благодаря хет-трику Тайлера Тоффоли.