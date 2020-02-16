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Матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес» на открытом воздухе посетили 43 574 зрителя

09:32
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На матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Лос-Анджелес» (1:3) побывали 43 574 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра состоялась на «Фэлкон Стэдиум» в «Колорадо Спрингс». Вместимость арены — 46 692.

Общая посещаемость матчей стадионной серии — 1 622 081 зритель. «Кингз» одержали победу благодаря хет-трику Тайлера Тоффоли.

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